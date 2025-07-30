Düzce Cimnastik Takımı, Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Elde Etti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik kız ve erkek takımı, Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Cimnastik Yarı Final Müsabakaları, 28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Samsun Canik Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Doğu ve Batı Karadeniz Bölgeleri'nden toplam 21 ilin katıldığı organizasyonda 175 sporcu mücadele etti.

Düzce'yi temsilen müsabakalara katılan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Takımı, hem kız hem erkek kategorilerinde sergilediği başarılı performansla genel sıralamada ikinci olarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Sporcularımızın göstermiş olduğu gayret ve elde ettikleri başarı bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, ilimizdeki spor altyapısının güçlendiğini ve doğru yönde ilerlediğini göstermektedir. Emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz" dedi. - DÜZCE