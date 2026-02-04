Haberler

Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, Suudi Arabistan'daki 25 milyon euroluk maaşını geride bırakarak sarı-lacivertlilerle yıllık 8 milyon euroya imza attı ve büyük bir fedakârlıkla transferi tamamladı.

  • N'Golo Kante, Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro net maaş alacak.
  • N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Al-Ittihad'daki yıllık yaklaşık 24-25 milyon euro kazancından vazgeçti.
  • N'Golo Kante, Al-Ittihad'daki yaklaşık 12 milyon euro alacağından feragat etti.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlesi olan N'Golo Kante transferinin mali detayları netleşti. Sarı-lacivertli formayı giymek için Suudi Arabistan'daki astronomik kazancından vazgeçen Fransız yıldızın alacağı ücret dikkat çekti.

YILLIK 8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Gazeteci Ömer Çelikbaşlı'nın aktardığı bilgilere göre N'Golo Kante, Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro net maaş alacak. Bu rakama performansa bağlı bonusların da ekleneceği öğrenildi. Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SERVETİ REDDETTİ

Kante, Al-Ittihad'da forma giydiği dönemde yıllık yaklaşık 24-25 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında yaklaşık yüzde 70 oranında indirimi kabul etti. Suudi kulübünün 30 milyon euroyu aşan yeni sözleşme tekliflerini de geri çevirdiği belirtildi.

AVRUPA TEKLİFLERİNİ DE KABUL ETMEDİ

Fransız yıldızın yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Fulham, Milan ve Lens gibi Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri de reddettiği öğrenildi. Kante'nin tercihini net şekilde Fenerbahçe'den yana kullanması camiada büyük yankı uyandırdı.

AL-ITTIHAD'DAN FERAGAT, TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Kante'nin Al-Ittihad'daki yaklaşık 12 milyon euro civarındaki alacağından feragat ettiği, bu sayede bonservisinin bedelsiz ya da düşük bir rakamla (7-8 milyon euro bandında) çözüldüğü ifade edildi. Süreçte Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinin de takas unsuru olarak etkili olduğu kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrullah Ercan Uzun:

İnanmaz tabi çünkü yalan...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFethi Tilki:

zoruna gidenin borusuna gitsin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

KANTE EĞER KANTE GİBİ OYNARSA FENERİN ORTA SAHAYI KİMSE KOLAY KOLAY GEÇEMEZ

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı