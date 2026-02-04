Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlesi olan N'Golo Kante transferinin mali detayları netleşti. Sarı-lacivertli formayı giymek için Suudi Arabistan'daki astronomik kazancından vazgeçen Fransız yıldızın alacağı ücret dikkat çekti.

YILLIK 8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Gazeteci Ömer Çelikbaşlı'nın aktardığı bilgilere göre N'Golo Kante, Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro net maaş alacak. Bu rakama performansa bağlı bonusların da ekleneceği öğrenildi. Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SERVETİ REDDETTİ

Kante, Al-Ittihad'da forma giydiği dönemde yıllık yaklaşık 24-25 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında yaklaşık yüzde 70 oranında indirimi kabul etti. Suudi kulübünün 30 milyon euroyu aşan yeni sözleşme tekliflerini de geri çevirdiği belirtildi.

AVRUPA TEKLİFLERİNİ DE KABUL ETMEDİ

Fransız yıldızın yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Fulham, Milan ve Lens gibi Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri de reddettiği öğrenildi. Kante'nin tercihini net şekilde Fenerbahçe'den yana kullanması camiada büyük yankı uyandırdı.

AL-ITTIHAD'DAN FERAGAT, TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Kante'nin Al-Ittihad'daki yaklaşık 12 milyon euro civarındaki alacağından feragat ettiği, bu sayede bonservisinin bedelsiz ya da düşük bir rakamla (7-8 milyon euro bandında) çözüldüğü ifade edildi. Süreçte Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinin de takas unsuru olarak etkili olduğu kaydedildi.