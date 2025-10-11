Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de ara transfer döneminin transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

SADETTİN SARAN'IN KIM MIN-JAE İSTEĞİ

Devre arasında önceliğini stoper ve 8 numara transferine verecek olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, savunma transferi için eski yıldızını gündeme aldı. Sadettin Saran'ın Bayern Münih'te forma bulamayan ve tamamen gözden çıkarılan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi takıma geri getirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuyu kiralık olarak yeniden transfer etmek istediği ve bu transfer için gerekli adımları atmaya hazırlandığı öğrenildi.

BAYERN MUNIH KARİYERİ

Bayern Münih formasıyla şu ana kadar 85 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

FENRBAHÇE PERFORMANSI

Tek sezon kaldığı Fenerbahçe'de de 40 maça çıkan Kim Min-Jae, bu maçlarda 1 gol kaydetti.