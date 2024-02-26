Düştüğü not çok konuşulur! Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

Spor camiasının günlerdir konuştuğu ve TFF'den 1 maçlık men cezası alan Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Sosyal medya hesabından şampiyonluk fotoğraflarından birini paylaşan Icardi, Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşıp, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

İşte Icardi'nin o gönderisi;