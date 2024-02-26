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Düştüğü not çok konuşulur! Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile bir fotoğraf paylaşan Icardi, paylaşımına, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

Spor camiasının günlerdir konuştuğu ve TFF'den 1 maçlık men cezası alan Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Sosyal medya hesabından şampiyonluk fotoğraflarından birini paylaşan Icardi, Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşıp, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

İşte Icardi'nin o gönderisi;

Düştüğü not çok konuşulur! Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

pusatalfa:

İcardi Yumruk yapma onuda montajla başka Bir şeye benzetir ler

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Mustafa Kaya:

bu senede zor gözüküyor ramsparka 4puan önde cıkması lazım FB .. acil ismail kartal değişikliliği olması lazım yeni hoca FByi ucurur tam zamanı taze kan ..

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