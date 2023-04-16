Düşme hattı alev alev! Giresunspor, Sivasspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Giresunspor oldu. Giresunspor'un galibiyet golü 18'inci dakikada Campuzano'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, bu skorla yılın ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, bu skorla yılın ilk galibiyetini aldı.

CAMPUZANO'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede tek golün sahibi olan Campuzano, takımını adeta hayata döndürdü. Başarılı futbolcu attığı golle 3 puanı getirdi.

2023'TE İLK GALİBİYET

Sezona istediği gibi başlayamayan ve aldığı sonuçlarla düşme hattına kadar gerileyen Yeşil-beyazlılar, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle 2023'te ilk kez kazandı. 2023'te 11 maça çıkan Giresunspor, bu maçlarda 5 beraberlik ve 6 yenilgi elde etmişti. Giresunspor, Sivasspor karşılaşmasından önceki son galibiyetini 29 Aralık 2022'de Gaziantep FK'ya karşı almıştı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Sivasspor'u tek golle geçen Giresunspor, 27 puana yükseldi. Sivasspor, 31 puanda kaldı. Giresunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.