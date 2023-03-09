"Düşmanımın düşmanı dostumdur" dediler! Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek
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Sevilla maçında takımını desteklemek için İspanya'da bir araya gelen Fenerbahçeliler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarları, Sarı-Lacivertlilere katılıp tezahürat yaptı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılacak Fenerbahçe'nin taraftarı, takımını İspanya'da yalnız bırakmadı. Türkiye'den çok sayıda taraftar İspanya'ya gitti.
MAÇ ÖNCESİ ŞÖLEN HAVASI
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Sevilla'da maç öncesi organizasyon düzenledi. Real Betisli taraftarlar da Fenerbahçeli taraftarların yanına desteğe geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul sosyal medya hesabından görüntüler paylaştı.
TEZAHÜRAT YAPTILAR
Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarı, Sarı-Laciverli taraftarlarla birlikte Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntüler İspanya basınının da dikkatini çekti.