"Düşmanımın düşmanı dostumdur" dediler! Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek

Sevilla maçında takımını desteklemek için İspanya'da bir araya gelen Fenerbahçeliler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarları, Sarı-Lacivertlilere katılıp tezahürat yaptı.