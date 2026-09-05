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Vlahovic Fenerbahçe Derbisinde de Golünü Attı: Beşiktaş 2-1 Kazandı

Vlahovic Fenerbahçe Derbisinde de Golünü Attı: Beşiktaş 2-1 Kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde 11'de başladığı ikinci maçında da gol sevinci yaşadı. Geçen hafta Çorum FK'ya hat-trick yapan Vlahovic, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarırken 85. dakikada yerini Hyeon-gyu Oh'a bıraktı.

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Hyeon-gyu Oh'a bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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