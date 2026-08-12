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Beşiktaş, Vlahovic transferi için görüşmelere başladı

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Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Serbest oyuncu statüsündeki 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus'ta 23 maçta 10 gol kaydetti.

Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
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