Dusan Tadic, Al Wahda ile Anlaştı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wahda takımıyla sözleşme imzaladı. Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon boyunca 99 maçta 29 gol ve 35 asistlik performans sergilemişti.

Dusan Tadic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda oldu. Al Wahda'nın sosyal medya yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi, Tadic Al Wahda'da" ifadesine yer verildi.

Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon 99 maça çıkarken, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
