Dusan Tadic, Al Wahda ile Anlaştı

Fenerbahçe'nin eski Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile anlaştı.

Dusan Tadic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda oldu. Al Wahda'nın sosyal medya yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi, Tadic Al Wahda'da" ifadesine yer verildi.

Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon 99 maça çıkarken, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi. - İSTANBUL