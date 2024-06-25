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Eleştirilere kayıtsız kalmadı! Dursun Özbek'ten çok konuşulacak Milli Takım sözleri

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Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nı ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Almanya'daki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'a yapılan eleştirilerle ilgili konuştu. Özbek, "Milli Takım'ı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü Milli Takım'ımız çarşamba günü Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları lazım. Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kuşadası'nda Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Galatasaraylılar Derneği üyelerinin düzenlediği toplantının konuğu oldu. Toplantı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yoğun ilgi gösterdi. Minik taraftarların forma imzalatabilmek için sıraya girdiği etkinlikte Özbek, dernek üyeleri ve Galatasaraylı taraftarların sorularını yanıtladı.

"MİLLİ TAKIMI YÖNETENLERİ ELEŞTİRMEYELİM"

Toplantıda A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maça değinen Dursun Özbek, "Milli Takım'ı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü Milli Takım'ımız Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var. Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım. Ben buradan A Milli Takım'ımızda oynayan tüm oyucularımıza başarılar diliyorum. Bizi gururlandırmaları için moralli olmaları lazım. İnşallah Çekya maçında başarılı bir sonuç alıp bir üst tura da çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

"TRANSFERDE 2, 8 VE 10 NUMARA ARIYORUZ"

Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın dış transferde izlediği politikaya da değinen Dursun Özbek, "Konuyla ilgili perşembe günü bir toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferinde sınırlamalar geldiği için elimizde satmamız gereken oyuncular da var. Transfer açısından zor bir sene olacak. Avrupa Şampiyonası'nın devam ediyor olması da transferi yavaşlattı. Herkes turnuvadaki oyuncu performanslarına göre transfer yapmayı planlıyor. Biz de temaslarımızı sürdürüyoruz. Takımın omurgasını koruyup, nokta transferler yapacağız. Takımın iskeletini bozmadan takviyeler yaparak önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız" diye konuştu.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Galatasaray'da göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini hatırlatan Dursan Özbek, "Bundan 6 yıl önce gelin borç yükünden çıkalım, sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşalım onun ardından da sürdürülebilir sportif başarı gelecektir demiştim. Bu anlamda önümüzdeki birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız ve Galatasaray'ın finansal yapısı mükemmel bir hale gelecek. Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı. İşte aramızdaki fark bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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