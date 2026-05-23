Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu

Galatasaray Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, daha büyük başarılar için çok çalışacaklarını söyledi ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle poz verdi.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, oy verme işleminin sona ermesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir araya geldiklerini aktaran Özbek, "Bugün burada olup Galatasaray'ımızın yanında olan üyelere teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine ve divan başkanına gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Verdiğiniz mesajı aldık. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için arkadaşlarımla tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar." ifadelerini kullandı.

Özbek, konuşmasının ardından sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: AA / Can Öcal
