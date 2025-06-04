Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Galatasaray ve Fenerbahçe, Lille'den ayrılan Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk yıldız oyuncunun transferine onay verirken, Sarı lacivertlilerin de temas kurduğu David ile önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sezon boyunca kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip Lille'den ayrılan Jonathan David için karşı karşıya geldi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA
Galatasaray, Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı 25 yaşındaki yıldız oyuncu Jonathan David'i gündemine aldı. Okan Buruk, deneyimli oyuncunun transferine onay verdi.
Öte yandan Fenerbahçe'de Dzeko'nun ayrılmasının ardından rotasını Kanadalı golcüye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin lig bitmeden temasa geçtiği David ile görüşmelerini sürdürürken, önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Jonathan David, geriden kalan sezonda Lille ile 49 maça çıktı, 25 gol atıp, 12 asist yaptı. Yıldız isim, sözleşmesinin bitimiyle takımından ayrıldı.