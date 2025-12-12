Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: "'Bana konuşmanda 'Dursun abi' diye bahsediyorsun, sonra mikrofona geçince 'kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Biz size pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? 'Sen beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim?" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor