Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY'DA YAŞANANLAR

Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi.

DURSUN ÖZBEK MAÇ SONU SOYUNMA ODASINA İNDİ

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir 2 puan kaybeden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yaşananların ardından Gaziantep FK maçı sonrası soyunma odasına gitti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dursun Özbek'in futbolcu ve teknik heyete bir konuşma yaparak kendilerine moral ile motivasyon sağladığı belirtildi.