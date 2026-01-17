Haberler

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Güncelleme:
Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek, Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına gitti.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonrası soyunma odasına giderek futbolcu ve teknik heyete moral ile motivasyon sağladı.
  • Galatasaray taraftarları, maç sırasında ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahürat yaparak istifa çağrısında bulundu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY'DA YAŞANANLAR

Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi.

DURSUN ÖZBEK MAÇ SONU SOYUNMA ODASINA İNDİ

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir 2 puan kaybeden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yaşananların ardından Gaziantep FK maçı sonrası soyunma odasına gitti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dursun Özbek'in futbolcu ve teknik heyete bir konuşma yaparak kendilerine moral ile motivasyon sağladığı belirtildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBandorma:

Ekşiyi geri getirecem demiştir :)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

