Dursun Özbek'ten Liverpool ve Manchester City'e gözdağı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekiminin ardından konuştu. Rakiplerine gözdağı veren Dursun Özbek, "Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünecek. Geçen sene de gördük. Performansı yüksek takımlara karşı başarılı sonuçlar alıyoruz. Galatasaray en az bu takımlar kadar güçlü.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekiminin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"1-2 TANE EKSİK KALDI"

Transferlerle ilgili konuşma yapan Dursun Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

''İKİ KEZ DÜŞÜNECEK''

Rakipleri kadar güçlü olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünecek. Geçen sene de gördük. Performansı yüksek takımlara karşı başarılı sonuçlar alıyoruz. Galatasaray en az bu takımlar kadar güçlü.'' ifadelerini kullandı.

