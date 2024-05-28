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Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda, "Bizim bileğimizi kimse bükemez" dedi. 24. şampiyonluğu kazandıklarını ve önümüzdeki seneye 25. şampiyonluğu kazanmayı planladıklarını belirten Özbek, "Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "24. şampiyonluğu kazandık. İnşallah seneye 25. şampiyonluğumuzu da kazanıp 5. yıldızı almayı planlıyoruz." dedi.

"BİZİM BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ"

Şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, "Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2 sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. Erden kardeşim çok net ifade etti. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük ki, öyle güzel bir camia ki.. Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez" dedi.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Bahçe Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Hasan Kastamonulu:

Galatasaray'la kim şampiyonluk yarışında kaybetse şerefli ikincilik dediler. Fenerbahçe de gerçek şampiyon dedi. Galatasaray iki sefer Beşiktaş'a averajla kaybetti. Birinde namağlup ikinci oldu. üç sene önce de bir gol ile averajla ikinci oldu. Hakemler hakkında bildiri yayınladı. Hakem de insan hata yapabilir dediler. Peki şimdi ne oldu? Galatasaray şampiyon oldu. Vay anam vay şikesaray oldu.

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Uğur:

Fetöbahçe ve şikebahçe lütfen bizim lakaplarımızı çalmayın

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Selim kaya:

Tarihine bak anlarsın nolduğunu

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Hasan Kastamonulu:

Tarihi anlı şanlı Galatasaray. En fazla Avrupa başarısı olan UEFA ve Süper Kupa şampiyonu. Ben 60 yaşındayım. Ali Şen zamanında Fenerbahçe'nin averajla ligde kaldığını da biliyorum.

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Yunus Çöpür:

lekesiz bitirdiğiniz ligin sonuçu gs 64 sarıkart 1 kırmızı kart FB 84 sarıkart 5 kırmızı kar fb nin gördüğü kırmızı kartlar 3 tanesi ilk yardı 2 tanesi ikinci yarıda gs nin kırmızı kartıda 90 5 dakika da görmüş bu senin gibi başkanın lekesiz dediği lig bu mu? dahası da var.

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Muharrem Dink:

Kart görmek le mi olcuyorsun

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YİĞİT TÜRKALP:

nasıl bir canlısın sen.düşünemediğin kesin.

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Huseyin Ongulu:

aaauuu söyle ertemm ne hangisi ne syledi , aee sen düzelt hmm eveeet konuşma bitmiştir.

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riwannn:

mıncık spor kulübü başkanı

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