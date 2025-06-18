Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Onlar 4. yıldızı almadan biz 6. yıldızı takacağız

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Onlar 4. yıldızı almadan biz 6. yıldızı takacağız
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bandırma'daki gecede 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz, 4'üncü yıldızı takmadan, 6'ncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" dedi.

Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Erdek'in, Düzler Mevkii'nde bulunan otelde gerçekleşti.

Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hakan Yücel yaptığı konuşmada, 2014 yılında kurdukları dernekte, 11 yılda 6 şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

''GALATASARAY MÜZESİNİ MUTLAKA GEZİN''

Daha sonra söz alan Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocama, Kulübün Kurucu Başkanı Ali Sami Yen'in, "Biz, aynı zamanda yabancı takımları da yenmek için kurulduk" sözünü hatırlatıp, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek'in, 'Rakibimiz 4'üncü yıldızı takmadan biz 5'inci yıldızı takarız' sözü gerçek oldu. İnanıyorum ki, gelecek yıl 26'ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Rams Park'taki Galatasaray Müzesi'ni mutlaka gezin" dedi.

"ONLAR DÖRDÜNCÜ TAKMADAN BİZ 6. YILDIZI TAKACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in görüntülü mesajında, "Bandırma'daki gecede 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz, 4'üncü yıldızı takmadan, 6'ncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Kutlamada Dernek Başkanı Hakan Yücel, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocaman'a Atatürk ve Bandırma Vapuru simgeli plaket verdi.

FORMALAR SATIŞA ÇIKARILDI

Sarı-kırmızılı kulübün kazandığı 25'inci Süper Lig şampiyonluğu ve 19'uncu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kupalarının getirildiği gecede, Dicle Çakır şarkılarıyla renk kattı. Kutlama gecesinde, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların imzaladığı forma da satışa çıkarıldı. Formayı, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak satın aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyildirim044:

işte senin Fenerbahçe’ye gönderme yapman Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösteriyor Avrupa’da göreceğiz sizi.bizim sayemizde şampiyonlar ligine direk gidiyorsunuz yanakları sıkılan başkan

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Haber YorumlarıHakan Demir:

mal oğlu mal işte , daha ne diyebiliriz bu sinek ikili ye

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