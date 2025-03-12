Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya sert söylemlerde bulunan Özbek, "Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi, sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Özbek'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor."

"Florya'da yapacağımız ihale şöyle bir ihale: Diyoruzki önemli firmalara 'sen bu işin erbabısın, gel burayı yap. Buradaki hasılatı anlaştığımız plan çerçevesinde paylaşalım.' Piyasa koşullarına göre bir fiyat belirlenecek. Burada bir bölüşme söz konusu. Bu bölüşmenin şeklini G. Saray'ın menfaatine olacak şekilde ortaya çıkaracağız."

"Galatasaray 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde, bir dünya markası olma konumuna getirilmiş. Biz de tesisleşmeyi tamamlayalım."

"FORMA VE ÜRÜN SATIŞI"

2019 yılında 25 Milyon € olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon € seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor."

"AHLAKSIZ OYUNLARA KARŞI SAHADA OLACAĞIZ"

"Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız."

"IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNAN HOCALARINA ALKIŞ TUTUYORLAR"

"Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi, sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın!"

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Kremlin'den dünyanın merakla beklediği soruya yanıt geldi
img

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
img

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

ama nasıl da lafı çakmış değil mi... hadi bakalım şimdi herkes kendine bir daire çizsin ve kendi çapında eğlensin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bırak başkan şunlarla diyolağa girme.Hakkımızı savun,Okan hocaya sahip çık,Şu Hatipoğlundan da takımı uzak tut yeter.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Başkan boş ver onları sen kervanını yürüt. Primleri vaktinde öde, takım maçlarını kazansın onlar birbirine düşer zaten. sen o zaman keyfini çıkar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin'den dünyanın merakla beklediği soruya yanıt geldi
Şampiyonluk düğümünü çözecek 2 derbinin tarihi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek 2 derbinin tarihi belli oldu
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.