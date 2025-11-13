Haberler

Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Listede olan Eren Elmalı hakkında da konuşan Özbek, "Eren kardeşimiz 4 yıl 10 ay önce yapmış. İki ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir bahis faaliyeti yok, kendi takımına da oynamamış. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın özlük haklarını ve geleceğini çok iyi incelemek lazım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, genç futbolculara dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken TFF'nin hassas davranacağına inandığını söyledi.

"TÜRK FUTBOLUNUN ARINMASI HEPİMİZİN DİLEĞİ"

Bahis skandalına dair soruları yanıtlayan Dursun Özbek, sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Spor gündemindeki en önemli konulardan biri bahis mevzusu. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz. Buna bağlı olarak TFF harekete geçti. Galatasaray her zaman bu faaliyete destek verir, bunda tereddüt yok" dedi.

"KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANMASIN"

Başkan Özbek, özellikle genç futbolcuların geleceğini etkileyebilecek kararların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın özlük haklarını ve geleceğini çok iyi incelemek lazım. Türk sporunun temizlenmesi hepimizin dileği."

"İKİ AY ÖNCE OYNASAYDI MUAFİYETE GİRECEKTİ"

Galatasaraylı Eren Elmalı'nın da sevk edilen futbolcular arasında yer almasıyla ilgili konuşan Özbek, olayın zamanlamasına dikkat çekerek, "Eren kardeşimiz 4 yıl 10 ay önce yapmış. İki ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir bahis faaliyeti yok, kendi takımına da oynamamış" dedi.

"FİİLİN ETKİSİ HERKES İÇİN AYNI DEĞİL"

Başkan Özbek, verilecek cezaların fiilin niteliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sürekli oynayan, kendi takımına oynayan, kendi ligindeki maçlara oynayan ile yıllar önce bir kez oynayan aynı kefeye konmamalı. Disiplin Kurulu ve Savcılık fiilleri buna göre değerlendirmeli. Elbette ceza olmalı ama fiilin şekline göre verilmesi gerektiğini düşünüyorum" sözlerini noktaladı.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıözgün özen :

gs de araştırılsın

Haber YorumlarıHakan Taş:

En büyük bahisi gs kendisi yapıyor

Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Sen sürekli oynuyorsun ama hepsinden muafsın nedense Dursun

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Haber YorumlarıHodemmi 042:

zamanında Aziz başkan Tv'de demedimi yaptım sırf Fenerbahçe için yaptım diye

