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Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için yabancı hakem talebine cevap verdi. "Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için yabancı hakem sorusuna cevap verdi. Sponsorluk anlaşması için basın toplantısında konuşan Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi yabancı hakem tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"YABANCI VAR'I İLK BİZ İSTEDİK"

"Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım." dedi.

"FUTBOLA KATKI VERECEK SEVİYEDE OLMASI LAZIM"

Dursun Özbek, "Bu işe ehil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli" dedi.

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErol Balık:

bu kadar korkmayın lan BABABAHCEDEN sizin gibi ısırmaz çıkar adam gibi topunu oynar

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Haber YorumlarıVll. Murat:

ee ne diyorsunuz yani karnından konuşma

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Herşeye ilk biz istedik diyor, sonra Avrupa maçlarına bile Türk hakem istiyordunuz.:D

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Haber YorumlarıErdem Keleşoğlu:

Fenerbahçe hep mızmız istiyor ki Galatasaray maça gelmesin

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç denen şımarık son senem de şampiyon olayım diye ortalığı ateşe veriyor işin garip tarafı yalanlarına taraftar da inandı

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıKimesterseni:

oyle yalanci bir adamki insanin gozunun icine baka baka yalan soyluyor, dune kadar hakemlerden memnun olan siz degilmiydiniz?

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Haber YorumlarıG Ergün:

en son Kadıköy'de 3 tane tıklattık hakem fenere bi penaltı verdi komediydi

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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

2 kulüp futbolu bitirdiniz eseriniz nedir desem mahalle fisfosu boş gürültü kirliliği .bunları ekrana gösterenlere nemalaniyor.dediloduya devam cacık olmaz lütfen rica ediyorum bunları ekranda görmek istemiyorum.

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Yabancı VAR 'ı ilk siz mi istediniz :D :D Komedi bunlar ya :D :D

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Haber YorumlarıVAN ANTALYA:

lan herzaman şike bahçeye çakip geçiyoruz utanmaz arsizlar

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