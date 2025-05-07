Dursun Özbek: Şampiyonluk Kutlamaları İçin Erken

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının lider durumda bulunduğu Trendyol Süper Lig'in henüz bitmediğini ve şampiyonluk kutlamaları için erken olduğunu söyledi.

Dursun Özbek, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Swissotel Bosphorus'ta düzenlediği kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

Özbek, Süper Lig'in henüz bitmediğini hatırlatarak, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Daha ligin bitmediği ve erken kutlamaların Galatasaray'a fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hepimiz ligin başından daha konsantre bir şekilde sahaya odaklıyız." dedi.

Her maçı final havasında oynayacaklarını belirten Özbek, "Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemize en üst seviyede devam edeceğiz. Şampiyonluk geldiği takdirde de getirilerini konuşacağız. Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

RAMS Park'taki yenileme çalışmaları hakkında konuşan Özbek, "Işıklandırmayla ilgili ihalemizi yaptık, çok kısa sürede ışıklandırma bitecek. Belki lig bitmeden bazı maçlarımızda da yeni ışıklandırmayı göreceğiz. Çok güzel bir sistem getiriyoruz. Stada gelen taraftarlarımızın keyifli zaman geçireceği bir sistemi yetiştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na başarılar dileyen Özbek, "Başarılı bir sezon geçiriyorlar. Voleybolda da öyleyiz. Bütün sporcularıma emekleri için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın misyonuna yakışır şekilde her branşta terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar." şeklinde konuştu.

Özbek, "Geriye dönüp baktığınızda futbolda size haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Biz sporu saha içinde yapmayı arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmam. Çıkarım, sahada mücadelemi veririm, başarıyı getirmek için de bu mücadelede elimden gelen her şeyi yaparım." cevabını verdi.