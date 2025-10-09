Haberler

Dursun Özbek Mardin 1969 Spor'u Ziyaret Etti

Dursun Özbek Mardin 1969 Spor'u Ziyaret Etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'deki temasları kapsamında Mardin 1969 Spor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin 1969 Spor'u antrenman yaptığı statta ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kentteki temasları kapsamında Mardin'e gelen Özbek, Galatasaray Kulübünün eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Kızıltepe İlçe Stadı'nda hazırlıklarını sürdüren Mardin 1969 Spor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Özbek, futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

Ziyarette, Mardin Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Başkan Yardımcısı Polat Kasap da yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
