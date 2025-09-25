Dursun Özbek, Liverpool maçındaki puan hedefini açıkladı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu için hazırladığı yeni formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlediği özel lansman gecesiyle tanıttı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek lansmanda Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜYEREK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM'

Sarı-kırmızılı camiaya birlik ve destek çağrısı yapan Dursun Özbek, "Çetin bir sezona giriyoruz. Dolayısıyla hem taraftarlarımızın hem de sponsorlarımızın bize verecekleri desteğin büyük bir önemi var. Bu desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum." dedi.

"GALATASARAY KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK"

Süper Lig'de Alanyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçlarla ilgili de konuşan Özbek, "Alanyaspor maçında da, Liverpool maçında da Galatasaray, her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI MESAJI

Galibiyet serisi ve Liverpool maçıyla ilgili taraftara mesaj gönderen deneyimli başkan, "Süper Lig'de 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyeti hediye etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.