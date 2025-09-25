Haberler

Dursun Özbek, Liverpool maçındaki puan hedefini açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dursun Özbek, Liverpool maçındaki puan hedefini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, yeni sezon formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlenen lansman gecesiyle tanıttı. Başkan Dursun Özbek, Liverpool maçıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, ''Galatasaray maçı kazanmak için sahaya çıkacak'' dedi.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu için hazırladığı yeni formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlediği özel lansman gecesiyle tanıttı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek lansmanda Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜYEREK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM'

Sarı-kırmızılı camiaya birlik ve destek çağrısı yapan Dursun Özbek, "Çetin bir sezona giriyoruz. Dolayısıyla hem taraftarlarımızın hem de sponsorlarımızın bize verecekleri desteğin büyük bir önemi var. Bu desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum." dedi.

Dursun Özbek, Liverpool maçındaki puan hedefini açıkladı

"GALATASARAY KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK"

Süper Lig'de Alanyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçlarla ilgili de konuşan Özbek, "Alanyaspor maçında da, Liverpool maçında da Galatasaray, her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI MESAJI

Galibiyet serisi ve Liverpool maçıyla ilgili taraftara mesaj gönderen deneyimli başkan, "Süper Lig'de 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyeti hediye etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

"Bu adama çok saygı duyuyorum"
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım

Trump daha ilk dakikada kritik konuyla ilgili mesajı verdi
Oval Ofis'te tarihi anlar! Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti

Oval Ofis'te herkesin gözü Trump'ın yakasındaki rozete takıldı
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title