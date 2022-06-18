Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kurul üyeleri, Ankara Galatasaraylılar Birliği Başkanı Nejat Üreten ve 1905 AGS İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve derneklerin üyeleriyle birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Gülmezgil, İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe ve Emir Aral, Anıtkabir ziyaretinde hazır bulundu.

Ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılırken, Başkan Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Özbek, Galatasaray Spor Kulübü adına Anıtkabir Komutanı'na Galatasaray forması takdim edip teşekkürlerini iletti.

Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk,

Bugün, Galatasaray Spor Kulübü 39. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. 'Fikri hür, vicdanı hür' Galatasaray ailesi olarak, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda birlikte ilerlemekten bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Devrimleriniz ve fikirleriniz yolumuzu her zaman aydınlatacaktır. Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nü daha büyük başarılara taşıyacağımıza kendim ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına söz veriyorum. Ebedi saygılarımla." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor