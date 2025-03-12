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Dursun Özbek köstebek avına çıktı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takım içindeki disiplinsizlikleri engellemek amacıyla köstebek avına çıktı. Kemerburgaz Tesisleri'nde alınan yeni tedbirlerle yöneticilerin futbolcularla olan iletişimi sınırlandırıldı. Ayrıca, kulüp içerisinden bilgi sızdıranların tespit edilmesi için de kesin talimat verildiği ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Sarı Kırmızılı futbolcularla yöneticiler arasına mesafe koymak için düğmeye bastığı öğrenildi.

GİRİŞ YASAĞI GETİRDİ

Kemerburgaz'a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla konuşmasına kısıtlama getirerek, yalnızca belirlediği isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi.

KÖSTEBEK AVINA ÇIKTI

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Torreira'nın doğum günü partisindeki fotoğraflarının sızdırılması camiada rahatsızlık yaratmıştı. Özbek'in, futbolculardan sosyal medya kullanımına dikkat etmelerini istedi ve özel hayatlarını ifşa eden paylaşımlarda titiz davranmalarını talep etiği ifade edildi. Dursun Özbek son olarak, içeriden bilgi sızdıranların tespit edilmesi konusunda kesin talimat verdi.

Dursun Özbek köstebek avına çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

EVLAT OLSA SEVİLMEZ, OTUZ1 OLSA ÇEKİLMEZ.....

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Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıf65c67fhqj:

dursun Özbek para karşılığında satabilir bilgiler her şey beklenir bunlardan :)))

Yorum Beğen0
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