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Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir yılbaşı etkinliğinde sürpriz bir performans sergiledi. Sevilen halk türküsü "Sarı Gelin'i" seslendiren Özbek'in o anlarına yorum yağdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı yılbaşı etkinliğinde "Sarı Gelin" türküsünü söyledi. Özbek'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sürpriz bir performans sergileyen türkü okuyan Özbek'in o anlarına özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazları;

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çolak:

Sen başkanlık yapmaya devam et, lütfen türkü söyleme :))

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