Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı yılbaşı etkinliğinde "Sarı Gelin" türküsünü söyledi. Özbek'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sürpriz bir performans sergileyen türkü okuyan Özbek'in o anlarına özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazları;