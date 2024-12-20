Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir yılbaşı etkinliğinde sürpriz bir performans sergiledi. Sevilen halk türküsü "Sarı Gelin'i" seslendiren Özbek'in o anlarına yorum yağdı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı yılbaşı etkinliğinde "Sarı Gelin" türküsünü söyledi. Özbek'in performansı sosyal medyada gündem oldu.
YORUM YAĞDI
Sürpriz bir performans sergileyen türkü okuyan Özbek'in o anlarına özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazları;