Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Trendyol Süper Lig'de gözler yarın oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrilirken, sarı-kırmızılıların dev maç için aldığı prim kararı dikkat çekti.

DERBİYE ÖZEL PRIM YOK

Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu gibi Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlememe kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, derbinin kazanılması durumunda futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamayı planlıyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbi için de özel prim belirlememiş ancak soyunma odasında futbolcuları açıklanan primle şaşırtmıştı.

ALİ KOÇ, KESENİN AĞZINI AÇTI

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın tam tersi bir prim kararı aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasını gölgede bırakmamak için Galatasaray derbisinin primini hafta içerisinde açıklamayan başkan Ali Koç, belki de şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek dev karşılaşma için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi. Fenerbahçe'de futbolcular, RAMS Park'ta kazanıp lider Galatasaray ile aradaki farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir primi de ceplerine koymuş olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.