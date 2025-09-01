Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif

Kaleci arayışlarında istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Başkan Dursun Özbek liderliğinde rotasını Süper Lig'e çevirdi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DEV TEKLİF

61 Saat'te yer alan habere göre; Dursun Özbek'in, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euro + çeşitli bonuslar teklif ettiği kaydedildi.

ANLAŞMA YAKIN

Haberin devamında Sarı-kırmızılıların bu transferde çok kararlı olduğu ve Trabzonspor'un da bu teklife sıcak baktığı aktarılarak anlaşmanın çok yakın olduğu dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 1 gol gördü ve 3 maçta da kalesini gole kapadı.