Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için 25 milyon euro + çeşitli bonuslar teklif etti.
Kaleci arayışlarında istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Başkan Dursun Özbek liderliğinde rotasını Süper Lig'e çevirdi.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DEV TEKLİF
61 Saat'te yer alan habere göre; Dursun Özbek'in, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euro + çeşitli bonuslar teklif ettiği kaydedildi.
ANLAŞMA YAKIN
Haberin devamında Sarı-kırmızılıların bu transferde çok kararlı olduğu ve Trabzonspor'un da bu teklife sıcak baktığı aktarılarak anlaşmanın çok yakın olduğu dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 1 gol gördü ve 3 maçta da kalesini gole kapadı.