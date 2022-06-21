Özbek, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'ndaki çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Geç de olsa adamıza kavuştuk. Adanın irtifak hakkı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Adası'na gelen Başkan Özbek, burada incelemelerde bulundu.

Öte yandan Timur, transfer çalışmaları ve teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmelerine ilişkin de, "Merakınızı anlıyoruz. Tüm çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.