Dursun Özbek: Biz geçmişten ders aldık - Haberler

" Galatasaray'ın selameti için iki tarafı da teraziye koyun"

" Galatasaray'ı egoların önüne geçirmeliyiz"

Özbek, bir önceki başkanlık döneminden dersler çıkardığının altını çizerek, "Galatasaray'a fon yaratmak için yaklaşık 10 milyar lira hedefiyle ilerliyoruz. Peki niye para peşinde koşuyoruz? Galatasaray bir inşaat firması mı? Yahut da Galatasaray bir finans şirketi mı? Hayır. Galatasaray'ın şu anda ayağında, kolunda, kafasında, her tarafında pranga var. Bankalar birliğine yapılmış, yapılandırma anlaşmasıdır. O dönemde bu yapılandırmayı yapan yönetimleri işaret etmiyorum. O gün için yapılması gereken bir anlaşmaydı. Ben de olsam onun altına imza atardım. Çünkü ekonomik yapının bozukluğuyla taze sıcak para ihtiyacı, borçlarını ötelemesi ihtiyacı o gün yapılması gereken bir durumdu. Ama eğer siz bazı projelerinizi geliştirmiş, bazı fonlar yaratma kabiliyetine kavuştuysanız o zaman oturup düşünmeniz lazım. Biz geçmişten ders aldık. Yaptığım başkanlık döneminde hatalarım oldu. Onlardan ders alarak geliyoruz. Siz de 'Galatasaraylı olarak geçmişte yaptığımız hatalardan ders aldık' diyin. Ama bir sıfırlama noktasına getirmeye çalışıyorlar. Sportif başarı elbette olmazsa olmaz. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetin yüzüncü yılı. Çok önemli bir yıl. Yüzüncü yılda en çok kupa alan takımın Galatasaray olması lazım" şeklinde konuştu.