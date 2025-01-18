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Dursun Özbek ameliyat oldu

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Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla operasyon geçirdiğini ve ameliyat sonrası sürecin takip edildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla ameliyat olduğunu açıkladı.

DURSUN ÖZBEK'İN SAĞLIK DURUMU

Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklaması şu şekilde

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Dursun Özbek ameliyat oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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