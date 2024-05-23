Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şmpiyonluk yarışının son haftaya kalmasını sağladığı dev derbinin yankıları sürüyor.

"MAYISLAR BİZİMDİR, ALİ KOÇ'UN YAPTIĞI YANINA KALMAYACAK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi mağlubiyeti ve sonrasında yaşananlar hakkında Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren Özbek, "Galatasaray her maçını kazanmak için oynar. Evet; küme düşme ve şampiyonluk hesapları yapılabilir ama Galatasaray hiçbir zaman böyle aritmetik hesapların içinde olmaz. Bir tek amacımız var, sahaya çıkıp en iyi sonucu almak... Galatasaray en zor zamanlarında bile 'Mayıslar bizimdir' demiş ve bunu dost düşman herkese göstermiştir. Adnan Polat döneminde de 20.45'i eklemiştir. Kurumsal yapı, sportif yapılanmamız değişir, başkanlarımız değişir ama mayıslar bizim kalır. Fiinallerin takımıyız. Bu pazar Konya'da finali oynuyoruz, kazanacağız. Mayıslar bugün de yarın da 100 yıl sonra da Galatasaray'ın olacak. Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak; bunu söylemek istiyorum. Önce maçı izlemeye gelmekten imtina edin, sonra silahlı adamlarla, korumalarla boş stadı basmaya çalışın. Sahaya girip, insanlara saldırın. Böyle bir eşkıyalık olamaz! Kulübümüz hukuki anlamda aynı gece girişimlerini yaptı. Nitekim, sonuçlarını da gördük. Ne gerekiyorsa en kuvvetli şekilde yapıp, süreci takip ediyoruz. Yakında bu eşkıyalığın yapan kim olursa olsun yanına kalmayacağını göreceksiniz" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ HASTANEDE YATIYOR"

Koç'un saha görevlileri ile arasında yaşadığı olayları tekrar hatırlatan Özbek, "Darp ettikleri arkadaşımız hastanede yatıyor. Bu durumun bile seçim malzemesi yapılıyor olması son derece rahatsız edici. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bu konuda da konuşacaklarım var ama camiamızın konsantrasyonunu bozmaktan kaçınıyorum. Zamanı gelince biz de konuşacağız. Şu anda tek gündemimiz, pazar günü oynayacağımız maç ve kazanacağımız şampiyonluk... Şu an transferin konuşulmasından ziyade hafta sonu kazanacağımız zaferin konuşulmasını istiyorum. Florya'da yatıp kalkıyoruz. Takımın yanındayız Galatasaraylıyız; Galatasaray'a hizmet etmek en önemli hedefimiz. Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkese kapım açık. Ama dedikodularla bu camianın içine nifak tohumlarını ekmeye çalışanlarla da savaşmaktan kaçmam. İhaleyi şeffaf yapmadılar diyorlar ama biz henüz bir ihale yapmadık ki! Kimseyle herhangi bir sözleşme imzalamadık. İki firma daha var; onları ve niyetlerini de dinlemek istiyoruz. Proje üzerinde konuşulan şeylerin doğruyu yansıttığını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.