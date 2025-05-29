Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Haber Videosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın ayrılığı için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özbek, "Bu bir veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de kendisiyle konuyu tartıştık, hatta bir sözleşme, bir protokol de imzaladık. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'nın ayrılığı için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özbek, Uruguaylı eldiven ile anlaşma yaptıklarını belirtti ve yeni görevini açıkladı.

Fernando Muslera kendisi için düzenlenen törenle Galatasaray'a veda etti. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın yeni görevini açıkladı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

Özbek, "Ben burada Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Kendisine Galatasaray'a bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için teşekkür etmek istiyorum. Nando bizim için artık bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızı forma için ter dökmüş çok değerli bir kardeşim. En zor zamanlarda bile sahada dik duran, mücadeleden kaçmayan, arkadaşlarına liderlik eden çok değerli bir Galatasaraylı. Futbol takımımızın son dönemde kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Üstelik sadece sahada gösterdiği performansla değil, güler yüzü ve efendiliğiyle Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi.

Bu ülkedeki çocukların gençlerin Nando'nun formasıyla gezdiğini, maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurura sahip olabilen çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum. Şu hususta çok sevinçli ve gururluyum, Galatasaray'a hizmet ettiğim sürede kendisiyle 3 dönem sözleşme imzaladım. Kendisiyle artık bir abi, kardeş seviyesinde ilişkimiz var.

"BİR PROTOKOL İMZALADIK"

Ben burada kendisine veda etmiyorum, bu bir veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de kendisiyle konuyu tartıştık, hatta bir sözleşme, bir protokol de imzaladık. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek ve Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta da çalışacak. Nando gibi Galatasaray'ın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş karakterler sayesinde kulübümüz her geçen gün daha da büyümeye devam edecektir" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.