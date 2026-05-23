Dursun Özbek: Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak yarışan Dursun Özbek, bin 780 oy alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi. Özbek, yeni dönemde daha iyisini yapacaklarını ve birlik beraberlik mesajı verdi.

GALATASARAY Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak girdiği seçimde bin 780 oy alan Dursun Özbek, 4'üncü kez başkanlığa seçildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız. Bu yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Şimdi çalışma zamanı. Hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. 2 bin 79 üyenin katıldığı ve 12 sandıkta gerçekleşen oylama sonucunda, bin 780 oy alan Dursun Özbek Galatasaray'da yeniden başkan seçildi. Tek aday olarak yarışan Özbek, üyelerin oylarıyla güven tazelemiş oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte 4'üncü kez başkanlık koltuğuna oturan Özbek, seçim sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni dönemde daha iyisini yapacaklarını ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün bir seçimde daha oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olup Galatasaray'ımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime, aileme teşekkür ediyorum. Sevgili divan heyetine gösterdikleri bu güzel çaba için, bu güzel çalışma için teşekkürlerimi iletiyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma şimdi çok daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Bize de verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız. Bu yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Şimdi çalışma zamanı. Hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
