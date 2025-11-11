Dursun Özbek: 4-5 sene önce bahis oynayanla 1-2 hafta önce oynayan aynı teraziye konulmamalı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninin ardından bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Futbolcularla görüştünüz mü?" sorusuna cevap veren Dursun Özbek, "Elbette görüşüyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Bu manada da görüşümüzü daha önce belirttik. Dün de bir bildiri yayınladık ve pekiştirdik." dedi.

"LİNCE GEREK YOKTU"

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Hakemlerimizden Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi, ondan sonra da ortaya çıktı ki lince gerek yoktu. Dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların, Türk futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekebilir. Bir şeye dikkat etmek gerekir; TFF'nin kendi yönetmelikleri çerçevesinde karar veriliyor.' ifadelerini kullandı.

'AYNI TERAZİYE KONULMAMASI LAZIM'

Yıllar önce bahis oynayan kişilerin, son dönemde bahis oynayan kişilerle aynı teraziye konulmaması gerektiğini ifade eden Dursun Özbek, "Çok seneler evvel bu manada bahis oynamış, 4-5 sene evvel bahis oynamış bir futbolcunun, 1-2 hafta evvel oynayanla aynı teraziye konulmaması lazım. Genç arkadaşlar, o gün itibarıyla farkında olmadan, ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler." yorumunda bulundu.

"TFF'NİN YAPACAĞINDAN EMİNİM'

Dursun Özbek son olarak, "Ayrıca bahiste dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; kendi takımına mı oynamış yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlere voleybola basketbola mı oynamış bunun da tefrik edilmesi lazım. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim. Amacımız, Türk futbolunun etik değerler çerçevesinde birleşmesi, Türk futbolunun imajını gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz. Bütün Türk futbolunun temizlenmesi hareketine destek veriyoruz. Bir şeye dikkat edilmesi lazım; zaman aralığına, ne kadar sene evvel, ne maksatla oynandığına göre karar verilmesi gerekir." sözlerini sarf etti.