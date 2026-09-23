Dursun Ali Arslan anısına turnuvayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor namağlup kazandı

Dursun Ali Arslan anısına turnuvayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor namağlup kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze Belediyesince Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen ve SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinin mücadele ettiği voleybol hazırlık turnuvası sona erdi. Turnuvada çıktığı 3 müsabakayı da kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu namağlup birinci bitirdi.
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol hazırlık turnuvası sona erdi.
Gebze Belediyesince, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın anısına düzenlenen ve SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Gebze Spor Salonu'nda son gün maçlarının oynanmasının ardından tamamlandı.
Organizasyonun son gününün ilk mücadelesinde Sungurlu Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 22-25, 20-25, 23-25 lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
İkinci karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor'u 22-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Turnuva boyunca çıktığı 3 müsabakayı da kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu namağlup birinci bitirdi.