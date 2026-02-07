Haberler

Atıcılık: Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası

Türkiye'nin genç atıcıları Durdu Ahmet Konuş ve Zeynep Kılıç, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Atıcılıkta, Durdu Ahmet Konuş- Zeynep Kılıç ikilisi, 18 yaş altında Avrupa ikinciliği elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde devam eden Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 18 yaş altı havalı tabanca düet müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Durdu Ahmet Konuş ile Zeynep Kılıç, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
