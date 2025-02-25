Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında

Süper Lig devi Galatasaray, derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerinin yer aldığı açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesi dünya basınında da geniş yankı buldu.

AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Bu gelişme dış basında geniş yankı buldu. İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basını Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını manşetlerine taşıdı.

Dış basında yer alan haberlerden bazıları şöyle;

INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"

RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"

MARCA: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"

AP:"Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

AP:"Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

SKY SPORTS : "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

SPORT:"Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"