YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında

Rezil olduk!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün bu adımı, dünya basınında geniş yankı buldu. Galatasaray, Mourinho'nun bu ifadesi nedeniyle ırkçılık iddiasında bulundu. Bu durum, İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basınında manşetlere taşındı.

Süper Lig devi Galatasaray, derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerinin yer aldığı açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesi dünya basınında da geniş yankı buldu.

AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Bu gelişme dış basında geniş yankı buldu. İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basını Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını manşetlerine taşıdı.

Dış basında yer alan haberlerden bazıları şöyle;

INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"

RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"

MARCA: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"

AP:"Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

AP:"Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

SKY SPORTS : "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

SPORT:"Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
img

İşte 90 dakikada kazandığı para
img

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

Morinho kendini rezil etti bize ne

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

ya bu ithal beceriksiz avrupada oynadığı maçlarda sergilediği tavırları açsın izlesin iyice süper ligi rezil ettiniz hele bir cin ali ve acur salatalık var sabah akşam galatasaray ile yatıyor kalkıyorlar

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Rezil olan morinyodur.biz niye rezil olak...

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Acun artık Türk tafartarı yerine yabancı taraftar olsaydı maç böyle bitmezdi kesin kazanırdık, derse şaşırmam, Allah bu fenerli yöneticilere ve teknik personele akıl, taraftarına da sabır versin.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMapo 77:

maymunda insandir abartmayin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Neyine Rezil oldun? Ne kadar Korkak yasiyorsunuz? Turiste birsey olsun, Mikrofonu uzatip hemen sorarlar, Bir daha Türkiyeye gelicekmisiniz? Yabanci Basinda ufak bir Haber yaparlar, bizimkiler Mansetten Haber yapar.. Dis Basinda Bahsedildik diye. Kendini bu kadar Kücük gören baska zavalli Medya yok.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahi Savar:

bu iki takım yüzünden futbol bitti bu ülkede.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

eyvah eyvah

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıph48fgkgyc:

rezilbahceden başka ne beklenebilir ki kendilerini rezil ettiler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Bunlar maaşı yüksek olunca şımarık oluyor futbol maaşı haram helal değil

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.