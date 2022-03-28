Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında bomba gelişme! Wanda Nara her şeyi tek tek açıkladı

Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Çiftin korumalığını yapan Augustin Lungueira'nın Nara ile birçok yerde samimi fotoğraflar vermesiyle aşk iddiaları doğdu. Wanda Nara'nın, Icardi'nin Arjantinli şarkıcı ve dizi oyuncusu China Suarez ile defalarca yakalanmasından dolayı intikam aldığı konuşuldu. Icardi bu iddialar üzerine koruma Augustin Lungueira'nın görevine son verdi.

WANDA'DAN SERT CEVAP

Haberler sonrası sessizliğe gömülen Wanda Nara'dan açıklama geldi.Sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla, "İntikam" iddialarına cevap verdi.

"BEN ÖYLE BİR KADIN DEĞİLİM"

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" dedi.