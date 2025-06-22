Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor

Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
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Inter Miami forması giyen Lionel Messi, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın Ronaldo'nun oynadığı lig olan Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edildi.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Inter Miami'nin 37 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, IABD'ye veda etmeye hazırlanıyor.

MESSI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Katar basınında yer alan habere göre; Lionel Messi yeni sezonda Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan'da forma giyecek.

MENAJERİ İKNA EDİLDİ

Haberde, Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi için menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Böylece Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan'a transferinin önünde bir engel kalmadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter Miami formasını 22 maçta giyen 37 yaşındaki yıldız, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Normaldir nö....deki kıllar ağardı artık birde çuvalla para emeklilik yatırımı yapıyor.

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