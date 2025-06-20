Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor

Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna 2. Ligi'nde mücadele eden FK Real Pharma'nın hem teknik direktörü hem de oyuncusu olan 59 yaşındaki Mykola Lykhovydov, gençlere ilham kaynağı oluyor. Ocak ayında 59 yaşına giren Lykhovydov, bilinen en yaşlı aktif profesyonel futbolcu konumunda.

Ukrayna 2. Ligi'nde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak sahaya çıkan 59 yaşındaki Mykola Lykhovydov, savaşın gölgesinde futbol tutkusu ve yaşam azmiyle ilham kaynağı oluyor.

Ukrayna 2. Ligi'nde mücadele eden FK Real Pharma'nın hem teknik direktörü hem de oyuncusu olan Mykola Lykhovydov, 59 yaşında olmasına rağmen sahalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Kulüp çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmesinden de o sorumlu. Haftada üç gün takımla birlikte antrenmana çıkıyor. Diğer günlerde ise şirket işlerine zaman ayırıyor.

Dünyanın en yaşlı futbolcusu! 59 yaşında profesyonel ligde top koşturuyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut Bayır:

Yaşı tutmuyor demek ki seferberliğe gitmemek için oynuyor. 1 sene sonra emekli olur. 60 yaş altına seferberlik var Ukrayna'da

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.