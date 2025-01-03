Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
TransferRoom, "Oyuncu Reytingi" metriğine göre yaptığı ölçümler sonucunda 2024 yılının en iyi 10 ligini açıkladı. Zirvenin sahibi İngiltere Premier Lig olurken, Trendyol Süper Lig de bu listede 7. sırada yer aldı.
TransferRoom'un "Oyuncu Reytingi" metriğine göre 2024 yılında dünya futbolunun en iyi10 ligini belirledi. Trendyol Süper Lig de bu listede yer aldı.
SÜPER LİG 7. SIRADA
İngiltere Premier Lig'in zirveyi çektiği listede Trendyol Süper Lig kendisine 7. sırada yer buldu. Listeye İngiltere Championship'in 9. sıradan girmesi de dikkat çekti.
LİSTENİN TAMAMI
İşte 10 ligden oluşan listenin tamamı veTrendyol Süper Lig'in yeri;
- İngiltere Premier Lig (83.3)
- İspanya LaLiga (80.6)
- Almanya Bundesliga (80.3)
- İtalya Serie A (80.2)
- Fransa Ligue 1 (79.3)
- Brezilya Serie A (77.9)
- Trendyol Süper Lig (76.2)
- Portekiz Premier Ligi (76)
- İngiltere Championship (75.4)
- Belçika Jupiler Pro League (75)