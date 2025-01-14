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Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak: Mohamed Salah'ın yeni adresini duyurdular

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Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Liverpool'dan ayrılması beklenen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı iddia edildi. Al-Ittihad'ın 32 yaşındaki Salah'a dünyanın en çok kazanan futbolcusu olabileceği bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve8 yıldır formasını giydiği takımla yollarını ayırması beklenen dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ittihad, Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Eğer Salah'ın Suudi Arabistan'a transferi kesinleşirse, bu değişim kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek. Çünkü Avrupa'da birçok unvan kazanan ve rekorlar kıran Salah, özellikle Suudi futbolunun küresel arenada daha fazla önem kazanmasına ve milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmesine sebep olacak.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU OLACAK

Öte yandan haberde Suudi Arabistan ekibinin Salah'a dünyanın en çok kazanan futbolcusu olabileceği bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu detayına yer verildi. Tecrübeli futbolcu, Liverpool'dan yıllık 18,2 milyon sterlin maaş alıyor.

Ayrıca Forbes dergisine göre; dünyanın en çok kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldız, bu sezon sahada 220 milyon dolar kazanarak listenin zirvesinde yer aldı. Toplam kazancı 285 milyon dolar olan 39 yaşındaki futbolcu, bu rakamla futbol tarihinde bir rekor kırdığı bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mohamed Salah, 2024-2025 sezonunda Liverpool forması ile tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. 32 yaşındaki süperstar, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 17 asistlik performans sergileyerek 38 gole direkt katkı yaptı.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak: Mohamed Salah'ın yeni adresini duyurdular
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Gördün mü sen şimdi. Önceki hafta SponsorSARAY ya geliyor demişlerdi. Para cokkk. Her yerden akıyor.

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