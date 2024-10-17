Dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesi açıklandı: Zirvede büyük fark var

Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını sıraladı. Listede saha içi ve saha dışı kazançlara ayrı ayrı yer verildi.

RONALDO MESSİ'YE FARK ATTI

En çok kazananlar listesinde kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo damga vurdu. Ronaldo'nun yeşil sahalardaki en büyük rakibi olan Lionel Messi'ye maddi anlamda büyük fark atması dikkat çekti.

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