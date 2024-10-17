Dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesi açıklandı: Zirvede büyük fark var
Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Saha içi ve saha dışındaki kazançların ayrı ayrı belirtildiği listenin zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo'nun en yakın rakibi Lionel Messi'ye dahi büyük bir fark atması dikkat çekti.
Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını sıraladı. Listede saha içi ve saha dışı kazançlara ayrı ayrı yer verildi.
RONALDO MESSİ'YE FARK ATTI
En çok kazananlar listesinde kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo damga vurdu. Ronaldo'nun yeşil sahalardaki en büyük rakibi olan Lionel Messi'ye maddi anlamda büyük fark atması dikkat çekti.
İŞTE O LİSTE
- 10- Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
- 9- Sadio Mane: 52 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 48 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
- 8- Mohamed Salah: 53 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 18 milyon dolar
- 7- Vinicius Junior: 55 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 40 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 15 milyon dolar
- 6- Erling Haaland: 60 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 46 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 14 milyon dolar
- 5- Kylian Mbappe : 90 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 70 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 20 milyon dolar
- 4- Karim Benzema: 104 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 100 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
- 3- Neymar: 110 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 80 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 30 milyon dolar
- 2- Lionel Messi: 135 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 60 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 75 milyon dolar
- 1- Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 220 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 65 milyon dolar