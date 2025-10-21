Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Haberler

Dünya genelinde 500 milyonu aşkın taraftarıyla futbolun en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, kendi semt sakinlerine takıldı. Santiago Bernabeu çevresine yapılması planlanan yer altı otoparkı projesi, mahkeme kararıyla iptal edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Real Madrid Kulübü'nün Santiago Bernabeu Stadı çevresine inşa etmeyi planladığı yer altı otoparkı projesine yargı freni geldi. Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJM), projeye ilişkin inşaat çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, Real Madrid ve Madrid Belediyesi'nin temyiz taleplerini reddederek çevre sakinlerinin açtığı davada onların lehine karar verdi.

"KAMU YARARI YOK" GEREKÇESİ

TSJM kararında, projenin iki yer altı otoparkı ve bağlantı tünelinden oluştuğu, ancak bu yapıların "kamu yararına" olmadığı ifade edildi. Mahkeme ayrıca, otopark çalışmasının bölgedeki yeşil alanlara zarar vereceğini ve ağaçların kesilmesine yol açacağını vurguladı. "Otopark ihtiyacı, yaratacağı çevresel zararla kıyaslanamaz." ifadeleri kararda özellikle dikkat çekti.

REAL MADRİD VE BELEDİYE'YE PARA CEZASI

Mahkeme, yargılama masrafları kapsamında Real Madrid'e 12 bin euro, Madrid Belediyesi'ne ise 6 bin euro para cezası verilmesine hükmetti. 2024 yılında alınan ilk ret kararının ardından bu ikinci yargı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Kararın ardından Real Madrid'in otopark projesi en az 40 yıl boyunca uygulanamayacak. Bu durum, kulübün Bernabeu çevresindeki trafik düzenleme planlarını da doğrudan sekteye uğratıyor.

GÜRÜLTÜ DAVALARI DA DEVAM EDİYOR

Bernabeu çevresindeki mahalle sakinleri, daha önce de statta düzenlenen yaz konserlerinin gürültü ve çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kulübe dava açmış, bazı etkinliklerin iptal edilmesini sağlamıştı.

1.4 MİLYAR EUROLUK YENİLEME

Real Madrid, 2019 yılında başlattığı Santiago Bernabeu yenileme projesi için bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyar euro harcadı. Dev proje kapsamında stadın çatısı, tribünleri ve çevre düzenlemesi tamamen yenilenirken, çevresel etkiler ve semt sakinlerinin şikayetleri kulübün projelerini zora sokmaya devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
