İstanbul ve İzmir'de binlerce kişi koşamayanlar için koştu
Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için düzenlenen Wings for Life World Run, dünya genelinde 6833 koşucunun katılımıyla 13'üncü kez gerçekleştirildi. İstanbul'da 3 bine yakın kişi koşarken, etkinlikte paralimpik milli sporcular da yer aldı.
Geçen yıl 192 ülkede gerçekleşen ve 200 binden fazla koşucunun katıldığı iyilik koşusuna bu yıl Türkiye'de 6833 kişi kayıt yaptırırken, İstanbul'da ise 3 bine yakın kişi koşuya katıldı. İstanbul'da Kuruçeşme-Arnavutköy sahil şeridinde koşulan Wings for Life World Run, İzmir'de de İnciraltı Kent Ormanı'nda başladı.
İstanbul Kuruçeşme'de 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya Red Bull sporcuları; Bahattin Sofuoğlu, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Yunus Emre Gültekin ve Red Bull oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ve Ege Arseven de katıldı. Ayrıca, paralimpik milli sporcular; Öznur Cüre Girdi, Nil Mısır, Yiğit Can Aydın ve Merve Nur Eroğlu da omurilik felçlileri için koşuya katıldı. Etkinlikte ayrıca milli voleybolcu Dilay Özdemir de koşarak omurilik felçlilerine destek oldu.
Koşuya fiziksel olarak katılamayan koşucular AppRun uygulamasında hedeflerini, konumlarını ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetiyor.
Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin tamamı her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacak.