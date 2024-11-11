Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den

İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye'den bir stadyum yer aldı.

ZİRVE GALATASARAY'IN