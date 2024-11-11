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Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den

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Dünyanın en iyi atmosferine sahip stadyumları belli oldu. Listenin ilk sırasında Galatasaray'ın stadı RAMS Park yer aldı. Sarı-kırmızılıların mabedi; Borussia Dortmund, Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Liverpool'un statlarını geride bıraktı.

İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye'den bir stadyum yer aldı.

ZİRVE GALATASARAY'IN

    • 1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan
    • 2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan
    • 3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan
    • 4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan
    • 5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan
    • 6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan
    • 7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan
    • 8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan
    • 9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan
    • 10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan
    Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (9)

    Haber YorumlarıMurat Zkync:

    Kuslar duymasin

    Yorum Beğen40
    Yorum Beğenme10
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    Haber YorumlarıYunus Akcan:

    Anketi galatasaray.com yaptı heralde

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    Haber Yorumlarıfeyz bozan:

    kartalın olduğu yerde kedilerin sözü geçmez

    Yorum Beğen15
    Yorum Beğenme21
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    Haber YorumlarıAliya:

    çoğu statdan iyidir ama Beşiktaş bir numaradır..

    Yorum Beğen15
    Yorum Beğenme11
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    Haber Yorumlarıİsmail Diker:

    Totenham maçı sonrası bu haberin yapılması ingilizleri dogrulattirir nitelikte olmus

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    Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

    Şaka gibi ?? Beşiktaş varken buna anca gülerim

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    Haber YorumlarıWalter White:

    Futbolcuların bundan haberi var mı acaba . Sanayi için ama Rams Park a giderler

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    Haber YorumlarıJon snow:

    Doğru haber

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