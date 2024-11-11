Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
Dünyanın en iyi atmosferine sahip stadyumları belli oldu. Listenin ilk sırasında Galatasaray'ın stadı RAMS Park yer aldı. Sarı-kırmızılıların mabedi; Borussia Dortmund, Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Liverpool'un statlarını geride bıraktı.
İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye'den bir stadyum yer aldı.
ZİRVE GALATASARAY'IN
- 1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan
- 2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan
- 3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan
- 4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan
- 5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan
- 6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan
- 7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan
- 8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan
- 9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan
- 10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan