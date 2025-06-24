Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
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Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Inter Miami ile Palmeiras maçında ilginç bir olay yaşandı. Maç sırasında tribündeki yaşlı bir kadın, Lionel Messi'ye evlenme teklifi etti. 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartıyla dikkat çeken kadın, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan maçta Inter Miami ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Messi için tribünde açılan bir pankart dikkat çekti.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Büyük heyecana sahne olan Inter Miami-Palmeiras maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 4 golün çıktığı karşılaşmada Lionel Messi adına tribünde çarpıcı bir pankart açıldı.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Tribündeki yaşlı kadın hayranı Messi'ye evlenme teklif etti. Kadın hayranın, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart tuttuğu görüldü. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken yüzlerce etkileşim aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Göle yoğurt mayalamaya mı çalışmış yoksa show peşinde mi anlamadım :)

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Haber Yorumlarısefa.kural:

çok mantıklı bir evlilik olabilir :)

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