Dünyaca ünlü yıldız Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdi

Dünyaca ünlü yıldız Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdi
Hırsızlar, dünyaca ünlü futbol yıldızı Raheem Sterling'in evine bir kez daha dadandı. Cumartesi günü yaşanan olayda Sterling, emniyette verdiği ifadede, hırsızlık sırasında kendisinin ve çocuklarının evde bulunduğunu ve hırsızların onları evde olduğunu görünce koşarak uzaklaştığını açıkladı.

  • Chelsea futbolcusu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.
  • Hırsızlar, Sterling ve çocuklarının evde olduğunu görünce koşarak uzaklaştı.
  • Sterling'in önceki evi 2022'de soyulmuştu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.

HIRSIZLAR KOŞARAK UZAKLAŞTI

The Telegraph gazetesinin haberine göre; Sterling, emniyete verdiği ifadede, olayın cumartesi akşamı yaşandığını, hırsızlık sırasında kendisinin ve çocuklarının evde bulunduğunu ve hırsızların onları evde olduğunu görünce evden koşarak uzaklaştığını belirtti. Thames Valley Emniyet birimi yaptığı açıklamada, polis memurlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

EVİ DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞTU

30 yaşındaki futbolcunun Londra'daki önceki evi de 2022'de soyulmuş, Sterling bu nedenle İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
