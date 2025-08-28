Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği Jadon Sancho'nun neden Türkiye'ye gelmek istemediği ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN TÜRKİYE'YE GELMEDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Manchester United forması giyen Jadon Sancho, MLS'e transfer olmak adına kendisine gelen tüm teklifleri reddediyor. İngiliz oyuncunun, son dönemlerde Roma ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddettiği belirtildi. Bunun nedeninin ise Amerikalı rapçi Saweetie ile aşk yaşayan Sancho'nun ABD'ye uzak olmamak istediği ve sevgilisi için MLS'e transfer olmayı düşündüğü belirtildi.

DORTMUND'U DA REDDETTİ

Sancho'nun son olarak kendisine teklif yapan geçmişte formasını giydiği Borussia Dortmund'u da reddettiği, tek hedefinin Amerika'ya transfer olmak istediği vurgulandı.